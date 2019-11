LAÍSSA BARROS

FOLHAPRESS – A Caixa inicia, nesta sexta-feira (22), uma nova etapa do calendário de pagamentos do Saque Imediato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os trabalhadores nascidos em junho e julho já podem retirar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS.

Esse lote inclui cerca de 8,7 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em junho e julho. Serão liberados aproximadamente R$ 3,3 bilhões.

Um total de 2.383 agências da Caixa abrirão em horário estendido na sexta (22) e na segunda-feira (25). A lista das agências com horário especial de atendimento está disponível no site fgts.caixa.gov.br