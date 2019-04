A convivência em equipe é fundamental para o bom andamento de um trabalho, mas muitas vezes as características pessoais e vícios profissionais de cada pessoa podem acabar gerando conflitos no dia a dia corporativo. A fim de evitar situações como essa e estimular uma melhor convivência organizacional, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha (AHK Paraná), promove, no dia 04 de abril, o café-palestra “Resultados Positivos – Como construir um time campeão”.

Ministrado pelo trainer e instrutor de cursos da AHK, Heverson do Valle, o evento tem como objetivo trabalhar pontos crucias na convivência institucional diária. “É imprescindível afastar comportamentos negativos, como o pré-julgamento e o “boicote” ao outro, e pensar que no ambiente de trabalho os objetivos devem ser coletivos”, comenta Do Valle. “Rever e policiar atitudes que possam gerar desconfortos entre os colegas é uma boa forma de iniciar esse processo”, complementa.

Para potencializar os resultados, o trainer utiliza técnicas de programação neurolinguística. Segundo o especialista em PNL, as ferramentas auxiliam na autoavaliação e, consequentemente, reforçam a autoconfiança do indivíduo. “Antes de mais nada, é importante entender que não temos que mudar o outro, e sim a nós mesmos. Todos possuem recursos internos capazes de promover essa mudança, e para tal, basta exercitar o olhar”, diz o palestrante, que em julho deste ano lançará o livro “Eupresário Nunca Mais”. “É aí que entra o meu trabalho, ajudar as pessoas a encontrarem suas ferramentas particulares para promover a mudança que desejam”, finaliza.

Serviço:

Café Palestra “Resultados Positivos – Como construir um time campeão”

Data: 04 de abril (quinta-feira)

Horário: Welcome Coffee – 8h30 às 9h00 / Palestra – 9h00 às 10h13

Local: Pestana Curitiba Hotel

Rua Comendador Araújo, 499 – Centro (Curitiba – PR) *Estacionamento não incluso.

Inscrições e informações: ahkparana@ahkbrasil.com