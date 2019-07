Com o término da colheita de café robusta neste mês, algumas flores foram observadas nas lavouras do Espírito Santo, estimuladas pelas chuvas. Segundo colaboradores do Cepea, um maior volume de chuvas e temperaturas mais elevadas ainda são necessárias para a abertura de floradas significativas no estado capixaba. No geral, grande parte das lavouras está em bom estado, mas algumas plantas mais antigas foram prejudicadas pelo frio e ventos em julho e também por doenças. Quanto à Rondônia, o clima segue quente e seco, ainda impossibilitando a abertura de floradas em áreas não irrigadas. Já em áreas irrigadas, algumas poucas flores foram registradas, mas o tempo firme pode prejudicar o desenvolvimento dessa flor.

Fonte: Cepea