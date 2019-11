Segundo o balanço semanal da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações brasileiras de café em grão atingiram 911.900 sacas de 60 quilos até o último dia 10 de novembro.

Os números correspondem a uma média diária de 152 mil sacas, com receita de U$ 113,5 milhões e um preço médio de U$ 124,40 por saca.Em outubro as exportações totalizaram 3,148 milhões de sacas.

A receita média diária com as exportações foi de US$ 20,254 milhões nas duas primeiras semanas de novembro (01 a 10). A média diária até agora no mês é 11,7% superior no comparativo com a média diária de outubro de 2019, que foi de US$ 18,138 milhões.

Fonte: Notícias Agrícolas