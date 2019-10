Cinco países são homenageados na retomada do tradicional Café das Nações

promovido pelo DI&C após a posse do novo presidente do Corpo Consular.

Aconteceu no dia 23 de outubro a 43ª edição do tradicional Café das Nações promovido pelo Diário Indústria & Comércio em conjunto com o Corpo Consular do Paraná. A reunião realizada em espaço solene na Associação Comercial do Paraná, fez parte do âmbito das comemorações de aniversário do jornal e homenageou quatro países com representação em Curitiba por suas datas nacionais dentro do mês de outubro.

Dia 12 de outubro é data importante no Reino da Espanha representada pela cônsul Blanca Hernando. Dia 13 de outubro a República Federal da Alemanha celebra sua data nacional e teve representação do cônsul Andreas Hoffrichter. Já o dia 26 de outubro é a data da República da Áustria, representada pela Vice-Cônsul Anelise Gropp e dia 29 de outubro é a celebração da República da Turquia, cujo cônsul Luiz Alberto Honczaryk Lenz Cesar Filho foi representado por Eduardo Sichinguer.

Antecipadamente houve reverência à República do Líbano, cuja data nacional é 22 de novembro, com a representação do cônsul Nizar Hussein Hachem. O evento, que reuniu cerca de 60 pessoas entre cônsules, autoridades e empresários de vários segmentos, nessa edição apresentou algumas novidades.

Foi a primeira participação do cônsul da Hungria, Marco Aurélio Schetino de Lima, como o novo presidente do Corpo Consular, cuja posse ocorreu no mês de setembro. O novo presidente exaltou a parceria com o Diário Indústria & Comércio e divulgou a pretensão de ampliar e fortalecer os vínculos já existentes no Paraná, propiciando maiores oportunidades de trocas comerciais, intercâmbios culturais e educacionais.

ANIVERSÁRIO DO JORNAL – Também nessa edição do Café das Nações foram comemorados os 43 anos de existência do Diário Indústria & Comércio. Aos participantes foi entregue uma edição especial repleta de homenagens de amigos e clientes. Agradecido pelas mensagens, Sr Odone Fortes Martins, presidente fundador do DI&C, aproveitou a ocasião para sinalizar mudanças gráficas e editoriais do jornal, visando adaptarse as novas demandas dos impressos e na conquista de maior espaço no que diz respeito aos meios digitais.

