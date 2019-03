Café das Nações chega a sua 41ª edição

Primeiro Café das Nações de 2019 contou com presenças singulares

Dia 21 de março foi realizada a 41ª edição do Café das Nações, iniciativa do Diário Indústria & Comércio em parceria com o Corpo Consular do Paraná. Na reunião foram homenageados os países da República da Sérvia, da República Dominicana e da República Helênica, cujas datas nacionais são comemoradas nos meses de fevereiro e março.

Edson Ramon, Cônsul da República Sérvia – cuja data comemorativa foi dia 15 de fevereiro, lembrou a história da nação e disse que o país vem crescendo com as exportações de borracha e metais não ferrosos.

A República Dominicana tem a data de celebração no dia 27 de fevereiro e o cônsul Thomas Amaral fez convite a todos os participantes para visitarem o seu país a fim de conferir as suas particularidades turísticas.

Eduardo Guimarães, presidente do Instituto Paranaense de Relações Internacionais, representou o cônsul Constantino Comninos ,da República Helênica Grécia cuja data nacional é 25 de março.

O primeiro evento de 2019 contou com a participação de cerca de 80 convidados reunidos em salão especialmente preparado no Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA.

PRESENÇAS ILUSTRES

Entre os presentes, além de vários estudantes do curso de Relações Exteriores da universidade e seus representantes, estavam a ex-governadora Cida Borghetti, a embaixatriz de Luxemburgo – Nicole Krieger, o representante do CIDACTA II – Marcos Ketaro Aldachi e empresários de diferentes segmentos.

Na ocasião, Cida Borghetti , ex-governadora do Paraná, disse que conta com a auxílio dos representantes da comunidade internacional no Paraná na missão como embaixadora da Organização Mundial da Família e foi nomeada membro honorário do Corpo Consular do Paraná.