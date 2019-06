Com os embarques brasileiros de café em ritmo acelerado, a expectativa é de que os estoques de passagem da safra 2018/19 sejam menores do que os estimados anteriormente, segundo afirmam pesquisadores do Cepea. Em maio, as exportações totais atingiram novo recorde de volume para o mês: foram 3,5 milhões de sacas de 60 kg, avanço de 9,3% frente a abril e mais que o dobro da quantidade de maio/18, de acordo com dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café). Quanto aos estoques brasileiros, o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) revisou o balanço final para 3,8 milhões de sacas em maio, contra 6,8 milhões na primeira estimativa. A redução dos estoques será refletida especialmente em 2019/20. Com a menor produção esperada, devido, especialmente, à bienalidade negativa, e com as expectativas de que o consumo siga em alta e os embarques, em bons níveis, a oferta pode ser limitada.

Fonte: Cepea