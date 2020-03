CADETES DA APMG VIVENCIAM O TRABALHO DO BPFRON

Entre os dias 13 e 15 de março, os cadetes do 3° ano do Curso de Formação de Oficiais, da Academia Policial Militar do Guatupê, participaram de atividades realizadas no BPFRON, em Marechal Cândido Rondon- PR . No início das atividades, o grupo foi recepcionado pelo comandante do Batalhão, Major Dorecki, e pelos Oficiais presentes, onde o Comandante fez uma breve explanação sobre o histórico, área de atuação e estatísticas de apreensões referente a anos anteriores.

Após esse momento, os cadetes foram empregados em operações que visaram mostrar como funciona o policiamento de fronteira, o o modo como as equipes desempenham o trabalho de prevenção e repressão ao contrabando , descaminho, tráfico de drogas, e outros crimes típicos da fronteira. Primeiramente, foi realizada uma operação na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu- PR, realizando abordagens a veículos e pessoas que atravessavam a ponte adentrando no Brasil. Posteriormente, foi realizada outra operação com a Receita Federal do Brasil em Medianeira, com o intuito de abordar ônibus e veículos, onde inclusive detiveram de uma pessoa com mandado de prisão em aberto e outra que foi presa por tráfico de drogas ao transportar 1,5 kg de maconha.

Por fim, nos dias 15 e 16, os cadetes realizaram atividades na Base de Entre Rios do Oeste-Pr juntamente com o Pelotão COBRA ( Corpo de Operações de Busca e Repressão Aquática), onde foram repassadas técnicas e táticas de patrulhamento aquático. De acordo com o Cadete Chinatto: “a experiência foi muito importante para a formação dos futuros Oficiais, nesses três dias de atividades conseguimos aprender muitas técnicas que, devido ao trabalho diferenciado do BPFRON, não tínhamos contato nos estágios na capital, nem nas matérias do curso. Dessa forma, acredito que os conhecimentos repassados foram muito importantes para a nossa formação e irão contribuir para o desenvolvimento do nosso trabalho operacional”, complementou.

Os cadetes serão declarados Aspirantes a Oficial com a formatura em Abril de 2020.