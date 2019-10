O Diário Indústria & Comércio lança no dia 7 de novembro edição especial com o ranking das 30 maiores empresas contribuintes do Imposto (ISS) de Campina Grande do Sul, região Metropolitana de Curitiba-Paraná. O lançamento será realizado durante evento exclusivo promovido pela prefeitura de Campina Grande do Sul e a Câmara de Vereadores, e pelo próprio jornal, com apoio dos empresários do município.

A edição, com 16 páginas, será impressa em papel branco especial, e terá a relação dos 30 maiores contribuintes por ordem de classificação ou de recolhimento do tributo.

De acordo com o diretor de marketing do Diário Indústria & Comércio, Luiz Antonio Gonçalves, Campina Grande do Sul é um município do Paraná que tem uma política de valorização de seus contribuintes. “O evento é uma oportunidade que o prefeito municipal Bihl Zanetti, têm de transferir para o seleto grupo de contribuintes a visão nacional e estadual econômica e financeira da cidade”, diz Luiz.