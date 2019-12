Veranistas com dificuldade de locomoção já podem tomar banho de mar com segurança nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, dentro do projeto Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias, desenvolvidas para transportar pessoas na areia e na água.

As cadeiras estão disponíveis nos pontos de atendimento da Sanepar na praia, onde trabalham equipes treinadas para atender as pessoas com deficiência ou baixa mobilidade. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Sanepar e a Secretaria do Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas têm cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 kg, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura.