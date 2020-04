Cade autoriza aquisição da Nufarm pela Sumitomo Chemical

A companhia japonesa Sumitomo Chemical recebeu aval do Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para concluir sem ressalvas no Brasil a consolidação da Nufarm Indústrias Químicas e Farmacêuticas. Australiana, a Nufarm anunciou em outubro último a intenção de transferir seus ativos na América do Sul à Sumitomo Chemical. A transação incluiu ainda unidades da Nufarm na Argentina, Colômbia e no Chile e envolveu a cifra de US$ 800 milhões, conforme informaram as empresas.

Segundo a direção da Sumitomo Chemical, a companhia resultante da consolidação terá amplo acesso ao mercado e aumento da capacidade produtiva, além do apoio de uma equipe técnica formada por mais de 150 engenheiros agrônomos e de uma extensa rede de distribuição de produtos.

“Reforçamos nossa posição de liderança como fornecedor de defensivos agrícolas. A Sumitomo Chemical segue altamente inovadora, ágil e competitiva. Manteremos foco na área de pesquisa e desenvolvimento, no lançamento de novas moléculas e passaremos a comercializar um robusto portfólio de tecnologias pós-patente, com alta qualidade, que reúne mais de 70 itens”, declarou o presidente da Sumitomo Chemical na América Latina, Juan Agustin Ferreira.

Segundo o executivo, a integração entre as empresas terá início imediato e a expectativa é conclui-la no prazo de 120 dias. “Nesta etapa de negócios que ora iniciamos, a Sumitomo Chemical continua comprometida com a produtividade e a rentabilidade da agricultura. Estamos investindo recursos e energia para empreender, inovar e crescer de maneira sustentável, aliados a nossos parceiros estratégicos no Brasil”, concluiu Agustin Ferreira.

Sediada em Tóquio, a Sumitomo Chemical é uma das principais empresas químicas japonesas. Fundada em 1913, está presente em mais de 180 países, com 32 000 colaboradores. Seu escritório central no Brasil fica na cidade de São Paulo. A companhia mantém ainda um centro de pesquisas localizado na paulista Mogi Mirim. Com a aquisição da Nufarm, a Sumitomo Chemical passa a operar uma planta fabril em Maracanaú (CE) e oito centros de distribuição posicionados na fronteira agrícola.

Fonte: CCIBJ-PR