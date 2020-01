‘Cada vez mais o índio é 1 ser humano igual a nós’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse que o “índio está evoluindo” e “cada vez mais é 1 ser humano igual a nós” ao falar sobre as atribuições do Conselho da Amazônia. O órgão será coordenado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão.

Segundo Bolsonaro, o conselho será responsável por “coordenar ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia”.

“Mourão vai ser o nosso grande coordenador, à frente desse Conselho da Amazônia. Vai tratar da proteção, da defesa, da prevenção, do desenvolvimento sustentável, logicamente vai ter a sua participação no tocante da questão sobre as terras indígenas”, disse Bolsonaro.

Em seguida, o presidente perguntou ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que serviu em Manaus (AM) como capitão do Exército Brasileiro, de 2002 a 2007.

“Então você conhece, teve contato com os índios. Então já passaram praticamente 13, 14 anos. Com toda a certeza, o índio mudou, está evoluindo, cada vez mais o índio é 1 ser humano igual a nós. Então, [precisamos] fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade, e que seja realmente dono de sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui”, disse o presidente.

“Conversei com Paulo Guedes também, vamos criar também uma Força Nacional Ambiental”, completou. As declarações do presidente foram feitas em vídeo gravado na 4ª feira (22,jan.2020) e transmitido em sua página no Facebook às 19h desta nesta 5ª feira (23.jan.2020), em substituição à sua tradicional live de todas as quintas. Na live, Bolsonaro chamou Tarcísio Gomes por diversas vezes de “capita”. Diferentemente de todas as outras vezes, não teve a participação de 1 intérprete de libras.

Bolsonaro deixou o vídeo gravado porque, no horário da transmissão, estaria em viagem para a Índia.