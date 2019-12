O famoso cabaré parisiense Crazy Horse, em cartaz desde 1951, será uma das atrações de janeiro de 2020 (entre os dias 4 e 18) do Enjoy Punta del Este, com o seu espetáculo Forever Crazy. O Forever Crazy é composto por uma série de pinturas estéticas e visuais apresentadas por um elenco multicultural de dançarinos, “que exibem todo o seu talento no palco por uma hora e meia em um ritmo fascinante e por meio de uma interação sutil de luz e sombra”.

Antes, em dezembro, DJs de renome internacional animarão o início da temporada de verão na OVO, a discoteca do resort: entre os confirmados, o DJ francês Popof, no sábado 28; o irlandês Gavin Lynch, conhecido como “Matador”, apontado no DJ Awards 2016 como a “Melhor performance de Ibiza”, dia 30; em 2 de janeiro, será a vez do produtor italiano Riva Starr. No Carnaval, dia 23 de fevereiro, quem marca presença pelo sexto ano consecutivo é Bob Sinclair, DJ francês considerado uma lenda no ramo. Além disso, em quase todas as noites da temporada haverá as clássicas festas de discoteca.

Verão no Mabu Thermas

A Rede Mabu de Hotéis está investindo mais de R$ 2 milhões em melhorias no Mabu Thermas Grand Resort, de Foz do Iguaçu, com vistas à temporada de versão 2019/2020. Rafael Delgado, gerente operacional do resort lista alguns serviços em andamento: substituição da cerâmica das piscinas, retrofit do restaurante DiCavalcanti, reforma dos balés balés (áreas de descanso) e do deck asiático, reforma e pintura de corredores, apartamentos e área de eventos, piso novo em mais de 160 apartamentos, pintura geral do hotel, revitalização das divisórias, instalação de telas retráteis e displays digitais em todas as salas de eventos, além de treinamento para todas as equipes.

Destaca, ainda, que as obras estão dentro do prazo determinado e serão concluídas antes do início da alta temporada, assim poderemos oferecer mais conforto e encantar os hóspedes que escolheram o Mabu Thermas. Já o diretor geral de hotelaria da Rede Mabu, Eduy Azevedo, informa que “o nosso réveillon está com as reservas esgotadas desde setembro; para o Natal temos poucas unidades, ainda, à disposição; para janeiro de 2020, 80% reservado; e já estamos com mais de 40% de ocupação para o Carnaval”.