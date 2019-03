CAA/PR faz entrega de pares de tênis para crianças de baixa renda

Durante o mês de fevereiro, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná realizou a Campanha Solidária Tênis Legal. A ação, que teve o apoio dos integrantes dos projetos Corrida, Fut5 e Vôlei Legal, arrecadou quase 200 pares de tênis para crianças de baixa renda na volta às aulas. Toda a arrecadação foi destinada às crianças assistidas pela ONG Um Lugar ao Sol, que fica no bairro Tatuquara, em Curitiba. A secretária-geral adjunta da CAA/PR, Silvana Cristina de Oliveira Niemczewski, a colaboradora Maria Izabel Meyer, integrantes dos projetos esportivos da CAA/PR e integrantes da Comissão dos Advogados Iniciantes da OAB Paraná participaram da entrega realizada no dia 9 deste mês.

Força-Tarefa Infância Segura

Representantes da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) e da Vara de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), atuaram em conjunto com representantes de secretarias de estado e de outros órgãos no âmbito de um convênio voltado à proteção da infância (Força-Tarefa Infância Segura – FORTIS).

Questões de gênero e igualdade

Reflexões sobre questões de gênero e igualdade racial estiveram em pauta na OAB Paraná em evento de celebração do Dia Internacional da Mulher, realizado pela seccional e pela Comissão da Mulher Advogada (CMA), com apoio da Caixa dos Advogados do Paraná (CAA-PR). A palestrante convidada foi Alexandra Loras, ex-consulesa da França em São Paulo. Ela debateu com a coordenadora da Escola Superior de Advocacia (ESA), Adriana D’Avila Oliveira. A mediação ficou a cargo da jornalista Dulcineia Novaes, da RPC TV.

Lançamento de livro

Aproximadamente 250 pessoas, entre advogados, procuradores de Estado, assessores jurídicos, juízes, jornalistas, estudantes e professores de Direito, prestigiaram o lançamento do livro “A Nova Dimensão da Coisa Julgada”, editado pela Revista dos Tribunais. Resultado da tese de doutorado defendida na UFPR pelo advogado e professor Ricardo Alexandre da Silva, a obra aborda tema importantíssimo para o processo civil brasileiro, sobretudo a partir do novo Código de Processo Civil.

Programa Trainee 2019 da P&P

Os acadêmicos de Direito Igor Mestrelli Zarnicinski e Rúbia Plantes Nascimento acabam de ingressar para a equipe da Poletto & Possamai Sociedade de Advogados, considerado um dos escritórios de advocacia mais admirados do país. Os estudantes foram aprovados para a 7ª edição do Programa de Trainee P&P, após rigoroso processo seletivo, envolvendo mais de 200 candidatos.

IR para projetos sociais

Toda pessoa física que paga Imposto de Renda pode decidir o destino de parte do imposto devido. Basta indicar na declaração do IR a destinação de até 3% do valor devido para determinados fundos, como os municipais e estaduais da Criança e do Adolescente e do Idoso.