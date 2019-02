C. FED – Visitação ao Congresso será fechada durante o Carnaval

Entre os dias 2 e 6 de março, a visitação ao Congresso Nacional estará fechada para troca do carpete do Salão Verde e das galerias do Plenário da Câmara dos Deputados.

O procedimento inviabiliza a presença de visitantes por causa do forte cheiro de cola. Nesses mesmos dias, o carpete do Salão Azul do Senado Federal também passará por limpeza completa, impedindo o trânsito de pessoas pelo espaço.

Esses serviços de manutenção interferem em todo o percurso da visita guiada.

“As intervenções são importantes para a conservação do prédio. É natural que obras e reparos ocorram nessas ocasiões, já que não há trabalho legislativo”, explica o coordenador de Visitação Institucional do Senado, Tadeu Sposito do Amaral.

A visitação será reaberta na quinta-feira (7) para visitas agendadas previamente pelo site do Congresso. As visitas espontâneas, sem marcação, serão retomadas na sexta-feira (8).

Fonte: www2.camara.leg.br