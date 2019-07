As políticas de estímulo ao primeiro emprego e ao menor aprendiz serão discutidas hoje em seminário realizado na Câmara dos Deputados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

“O Brasil enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história. A taxa de desemprego atingiu o patamar de 12%. São quase 13 milhões de brasileiros em busca de trabalho e a proporção é ainda maior entre os jovens”, afirma o deputado Tiago Dimas (Solidariedade- TO), que pediu a realização do evento.

“Em 2018, o IBGE constatou que o desemprego de cidadãos entre 18 e 24 anos ultrapassa o dobro da taxa entre os brasileiros. Isto equivale a 4,1 milhões de jovens brasileiros em busca de oportunidades”, compara Dimas.

Segundo o parlamentar, além da severa crise econômica outros motivos também interferem na contração de jovens, entre eles: gastos do empregador com capacitação, a falta de qualificação técnica e excesso de encargos trabalhistas. “Esses são alguns, dos muitos dos entraves que prejudicam a entrada no mercado de trabalho”, avalia Dimas.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros, o o secretário de Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia, Fernando de Holanda Barbosa Filho; o diretor de Operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Gustavo Leal; procuradores do trabalho, empresários e sindicalistas.

O seminário, que foi solicitado também pelo deputado Otaci Nascimento (Solidariedade-RR), será realizado no plenário 5, a partir das 9h30.

