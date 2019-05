Com a sanção sem vetos da Lei 13.820/19, que altera a relação financeira entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, o governo Bolsonaro passa a depender ainda mais da aprovação, pelo Congresso Nacional, de proposta (PLN 4/19) que prevê um crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões para saldar todas as despesas deste ano.

A nova lei acaba com a possibilidade de que lucros do BC decorrentes das contas cambiais – em geral resultado de altas do dólar como as que vêm acontecendo nos últimos três meses – sejam repassados ao Tesouro para amortização da dívida ou pagamento de juros. Do seu resultado no primeiro semestre de 2018 com as contas cambiais, o BC repassou R$ 146,2 bilhões ao Tesouro.