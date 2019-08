A comissão mista sobre a medida provisória que autoriza a União a indenizar a Eletrobras por despesas com as termelétricas (MP 879/19) reúne-se hoje para apreciação do parecer do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

A MP autoriza a União a ressarcir até R$ 3,5 bilhões à Eletrobrás por despesas com a aquisição de combustíveis até 30 de junho de 2017, como reembolso de gastos para a geração de energia termelétrica nos estados do Norte do País.

A Lei do Setor Elétrico (Lei 10.438/02) previa o reembolso de despesas até abril de 2016. A MP, então, viabiliza o reembolso de 14 meses (de maio de 2016 a junho de 2017) além do que o previsto anteriormente. Além disso, a lei não estabelecia prazo para o pagamento.

A comissão mista é presidida pelo deputado Edio Lopes (PL-RR).

A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado.