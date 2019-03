C. FED – Frente parlamentar promove degustação de cafés

A Frente Parlamentar do Cooperativismo, com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Conselho Nacional do Café, realiza hoje uma degustação de cafés, no espaço Mario Covas, às 15 horas.

No evento, serão degustados grãos produzidos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rondônia. Além de promover o café brasileiro e a força do cooperativismo na cafeicultura, o encontro também pretende chamar a atenção dos parlamentares para as necessidades do setor.

“As cooperativas conseguem transformar vidas, garantindo renda sustentável aos produtores, de forma harmônica. E o cooperativismo na cafeicultura é exemplo a ser seguido em outras culturas”, afirma o presidente da frente parlamentar, deputado Evair de Melo (PP-ES).

“Por muito tempo, o café foi uma das principais cadeias do setor produtivo. Com o tempo, em função da falta de uma política de desenvolvimento, a sustentabilidade da cafeicultura nacional sofreu muito. Esse evento pretende mostrar o quanto essa cadeia é carente de leis que estimulem sua reestruturação”, afirma o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas.

