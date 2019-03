C. FED – Frente Parlamentar debate demandas da hotelaria com representantes do setor

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo promove café da manhã nesta quarta-feira (13) com entidades e empresários do setor hoteleiro do País. O objetivo do encontro é mobilizar os representantes do Poder Legislativo para as principais demandas da hotelaria nacional, a fim de garantir o crescimento sustentável do setor.

Foram convidados representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), da Associação Brasileira de Resorts (ABR), da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). A Frente é coordenada pelo deputado Herculano Passos (MDB-SP).

O café da manhã será realizado a partir das 8 horas, no restaurante Senac, no 10º andar, na Câmara dos Deputados.

Fonte: www2.camara.leg.br