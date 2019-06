A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços debate hoje “o valor desproporcional das passagens e a escassez de destinos atendidos pelas linhas aéreas no Brasil e seus impactos econômicos”. O debate atende a pedidos dos deputados Zé Neto (PT-BA) e Vander Loubet (PT-MS).

Zé Neto afirma que, a despeito dos dados divulgados no Anuário do Transporte Aéreo de 2017, de que o valor da tarifa aérea média doméstica real tem decrescido após a liberação de preços no País, “a sensação dos usuários é diametralmente oposta, especialmente entre usuários de linhas regionais”.

Foram convidados:

– o superintendente de acompanhamento de Serviços Aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, Ricardo Bisinotto Catanant;

– o economista-chefe do Departamento de Estudos Econômicos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Guilherme Mendes Resende;

– o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, Sérgio Dias;

– a coordenadora Regional Sul do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Patrícia Luzia Gomes;

– a diretora de Relações Institucionais e Regulatório da Latm Airlines Brasil, Gislaine Rossetti;

– o assessor da Presidência da GOL Linhas Aéreas S.A, Alberto Fajerman;

– o diretor de Alianças, Distribuição e Azul Viagens da AZUL Linhas Aéreas Brasileiras, Marcelo Bento;

– o economista e doutor em Transpotes na aérea de Concentração, Logística e Gestão, Adriano Paranaíba.

A reunião será realizada às 9h30, no plenário 5.

