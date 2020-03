C. FED – CPI sobre Derramamento de Óleo no Nordeste ouve hoje representantes do governo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o derramamento de óleo no Nordeste tem audiência pública hoje para ouvir especialistas do governo sobre as ações relacionadas ao combate das manchas de óleo que atingiram os estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em especial aquelas relacionadas ao Plano Nacional de Contingência (PNC).

Será realizado um debate com a presença de representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, da Marinha e da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Em seguida, será realizada a tomada de depoimento de dois servidores do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Qualidade Ambiental.

Confira a relação completa de convidados.

O debate atende a requerimentos de diversos parlamentares, entre eles do deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), que destaca a ação de diversas entidades na elucidação dos responsáveis pela tragédia, no levantamento dos danos aos ecossistemas e na avaliação das ações mitigação que foram tomadas pelo Poder Público.

“Todo o ecossistema marinho foi afetado de forma direta, incluindo peixes, tartarugas, baleias, frutos do mar, corais, aves e mamíferos aquáticos. A economia, com base no turismo das praias, sofreu forte impacto, com consequências especialmente graves para a população que vive da pesca e coleta de frutos do mar”, afirma.

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 8.