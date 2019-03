C. FED – Conselho de Comunicação realiza audiências com representantes do governo

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional realiza duas audiências públicas na segunda-feira (18) com a participação de órgãos do governo federal. O primeiro encontro, às 10 horas, será com representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCT). E na segunda audiência, às 14 horas, está prevista a presença de representantes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da Secretaria de Radiodifusão do MCT.

As audiências servirão para explicar as funções do Conselho, apresentar os conselheiros e tratar das relações institucionais com diversos órgãos ligados ao tema na gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Pacote anticrime

Os conselheiros também vão discutir a organização do seminário “Violência contra Comunicadores e a Ameaça à Liberdade de Expressão”, como a data e o local e a definição de convidados. Já existe consenso para pelo menos três participações: o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o deputado que for escolhido relator do pacote anticrime e um representante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Sobre a pauta do seminário, os conselheiros pretendem concentrar a discussão no que diz respeito à violência contra os trabalhadores de comunicação. As propostas do pacote anticrime (PLs 881 e882/19 e PLP 38/19, em tramitação na Câmara) mudam o Código Penal (Lei 2.848, de 1940) e o Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689, de 1941) em assuntos como regras de legítima defesa e prisão após condenação em segunda instância; criminalização da prática de caixa dois; e mudanças na legislação eleitoral, entre outros.

Os integrantes do Conselho de Comunicação devem apresentar ainda informações sobre o andamento das comissões temáticas, com análises sobre, entre outros temas, as proposições que tramitam no Congresso e que abordam as telecomunicações brasileiras, a liberdade de expressão e os meios de comunicação.

Hora e local

A reunião está marcada para começar às 10 horas, no plenário 3 da ala senador Alexandre Costa, no Senado.

