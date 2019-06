A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados rejeitou a inclusão do transporte alternativo (vans ou similares) entre as matérias que devem merecer tratamento no plano de mobilidade urbana, obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. A medida está prevista no Projeto de Lei 5153/16, do ex-deputado Francisco Floriano, que altera a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (12.587/12).

Segundo a relatora, deputada Major Fabiana (PSL-RJ), o transporte coletivo alternativo de passageiros realizado por vans e similares é um serviço de competência municipal de legislação. “Não há necessidade de aditar a lei. Se o fizesse, estaria dando injustificável relevância a um serviço específico e invadindo, indevidamente, a seara municipal”, afirmou.

Como a proposta foi rejeitada pelas comissões temáticas ela deve ser arquivada, a não ser que haja recurso para análise pelo Plenário. Em dezembro de 2016, a Comissão de Viação e Transportes já havia rejeitado o texto.

Também foram rejeitados dois projetos que tramitam em conjunto (PLs 5267/16 e 5469/16) e tratam de assunto semelhante.