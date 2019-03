C. FED – Comissão externa debate impactos do rompimento da barragem em Brumadinho

A comissão externa de Brumadinho realiza audiência pública nesta terça-feira (26) para discutir os impactos do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale, sobre as comunidades atingidas pela lama de rejeitos.

Foram convidados para este debate, a pedido do coordenador da comissão, deputado Zé Silva (SD-MG), e da deputada Áurea Carolina (Psol-MG):

– o presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Antônio Sérgio dos Santos Vieira;

– o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Wiston Caetano de Souza;

– o representante do Instituto Evandro Chagas (IEC) – especializado em contaminação de águas fluviais – Marcelo Lima;

– o professor do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora Bruno Milanez; e

– o padre da Paróquia de Brumadinho Renê Lopes.

A audiência está marcada para as 13 horas, no plenário 9.

Desastre

A comissão externa acompanha os desdobramentos de um dos maiores desastres socioambientais do mundo, ocorrido no dia 25 de janeiro, quando a barragem da Mina Córrego do Feijão, da Vale, se rompeu e a lama de rejeitos atingiu comunidades de Brumadinho e o Rio Paraopeba, afluente do rio São Francisco.

De acordo com as últimas informações da Defesa Civil, até o momento foram confirmadas 212 mortes e 93 pessoas continuam desaparecidas. Equipes de resgate continuam trabalhando na área soterrada pela lama de rejeitos.

Fonte: www2.camara.leg.br