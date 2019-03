C. FED – Comissão do Esporte elege o deputado Fábio Mitidieri como presidente

O deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE) foi eleito hoje presidente da Comissão do Esporte da Câmara. O parlamentar recebeu os 15 votos do colegiado. A comissão também já escolheu seus três vices-presidentes: Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS); Fabio Reis (MDB-SE); e Afonso Ham (PP-RS).

O parlamentar elencou, entre as prioridades do colegiado, a modernização das leis do setor e a fiscalização da gestão pública do esporte, sobretudo diante da reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro.

“A gente tem debates importantes para tratar nessa Casa, como a lei de incentivo ao esporte; a atualização da Timemania; e a redivisão dos recursos das lotéricas para ampliar os recursos para o desporto.”

Perfil

Fábio Mitidieri nasceu em Aracaju, tem 42 anos e é administrador e empresário. Já foi vereador em Aracaju, cidade em que atuou também como secretário de Esporte e Lazer em 2011. Atualmente no segundo mandato na Câmara dos Deputados, atuou como vice-líder do partido e como titular das comissões do Esporte; e de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

O que faz a comissão

Criada em fevereiro de 2014, a Comissão do Esporte tem entre suas atribuições analisar matérias sobre o sistema desportivo nacional e sua organização, política e plano nacional de educação física e desportiva, normas gerais sobre desporto e justiça desportiva.

Fonte: www2.camara.leg.br