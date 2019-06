A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realiza audiência pública hoje para debater o Projeto de Lei 443/19, que classifica de ato terrorista o atentado contra a vida de policiais, bombeiros, militares e integrantes da Força Nacional ou de seus familiares até o terceiro grau. Ainda segundo o projeto, também será terrorismo portar fuzil, granada e demais armas de emprego coletivo.

O debate atende requerimento apresentado pelos deputados Santini (PTB-RS) e Capitão Alberto Neto (PRB-AM). O projeto é de autoria do deputado Gurgel (PSL-RJ).

Foram convidados para a audiência, entre outros:

– Alexandre Abrahão Dias Teixeira, juiz-presidente do III Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;

– Luciano Vaccaro, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública;

– Joselito Bandeira Vicente, diretor legislativo da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil;

– Fernando Ferreira de Anunciação, presidente da Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários;

– Marcos de Almeida Camargo, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais; e

– Luís Antônio Boudens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais.

A audiência será às 9 horas, no plenário 6.

