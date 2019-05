A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta tarde para debater a valorização e o empoderamento das pessoas com deficiência nas peças publicitárias de órgãos da administração pública direta e indireta, disposto no Projeto de Lei 6190/16, da deputada Erika Kokay (PT-DF). A audiência foi pedida pelo deputado Vinicius Farah (MDB-RJ).

Foram convidados para o debate representantes da Diretoria de Marketing do Banco do Brasil; da Diretoria de Marketing da Caixa Econômica Federal; da Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom); da Associação Fashion Inclusivo; e da Aliança Global para Inclusão da Deficiência na Mídia e no Entretenimento.

Hora e local

A audiência será às 15 horas, no plenário 13. O evento será interativo e quem quiser poderá enviar perguntas, críticas e sugestões aos debatedores. Clique no banner abaixo e participe.