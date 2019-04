A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados debate nesta tarde a implementação do Plano Nacional do Desporto (PND). O debate atende a requerimento de diversos parlamentares, entre eles, a deputada Flávia Morais (PDT-GO). Ela lembra que a elaboração plano, com vigência de dez anos, tem por premissa definir as linhas gerais e, ao mesmo tempo, os pontos mais importantes da atuação estatal na concretização do direito de todos à prática esportiva e no monitoramento de sua aplicação e resultados alcançados.

“O PND foi aprovado pelo Conselho Nacional de Esporte no ano de 2018. O documento, agora, está na Casa Civil, na Presidência da República, para ser encaminhado ao Congresso Nacional para análise e transformação da lei”, destaca.

Foram convidados para discutir o assunto:

– o relator da Subcomissão Especial do Plano Nacional do Desporto, deputado Evandro Roman;

– o membro do Conselho Nacional do Esporte, Arialdo Boscolo;

– o presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber;

– o representante dos Órgãos Gestores Estaduais do Esporte, Antônio Hora Filho; e

– o presidente da Associação Brasileira de Secretários Municipais de Esportes e Lazer, Humberto Panzetti.

A audiência pública será interativa, com a possibilidade de o cidadão mandar perguntas.

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 4.