A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta quarta-feira (16), emendas aos projetos da Lei Orçamentária Anual para 2020 (PLN 22/2019) e do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 (PLN 21/2019).

Para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020 foram destinados um total de R$ 2,45 bilhões para diversos órgãos. As duas emendas de maior valor autorizam aportes de R$ 1 bilhão cada uma para ações de apoio ao funcionamento de universidades federais e de implantação de infraestrutura para segurança hídrica.

Já com relação ao PPA 2020-2023 o colegiado aprovou cinco emendas, sendo três de investimento e duas de alterações no texto da proposta. As emendas de investimento destinam R$ 100 milhões para a construção de trecho rodoviário na BR-235, na divisa entre o Maranhão e Tocantins; R$ 282 milhões para a construção de entroncamento nas rodovias BR-020 e BR 0-10 no Tocantins; e R$ 70 milhões para a duplicação de ponte na BR-116, no município de Governador Valadares (MG).

Fonte: Agência Senado

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado