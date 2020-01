C. FED – Aprovações na área de energia envolvem recursos para gasodutos e compensação a hidrelétricas

As principais propostas aprovadas pela Câmara em 2019 na área de energia estão relacionadas ao financiamento de gasodutos, à compensação de hidrelétricas pela falta de chuvas e à indenização de proprietários de terras por onde passarem linhas de transmissão. Confira a seguir os detalhes.

Gasodutos e risco hidrológico

Por meio do Projeto de Lei 10985/18, do Senado, recursos do pré-sal abastecerão o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto). O texto trata ainda de mudanças no setor elétrico para compensar hidrelétricas pela falta de chuvas que ocasionou perdas financeiras. A matéria está em análise no Senado devido a mudanças feitas pelos deputados.

A principal polêmica quanto ao Brasduto foi o uso de recursos que abastecem o Fundo Social, criado pela Lei 12.351/10 para acumular parte de recursos obtidos com o petróleo do pré-sal e direcioná-los a programas nas áreas de educação; cultura; esporte; saúde pública; ciência e tecnologia; e meio ambiente.

Pelo texto aprovado, esse fundo ficará com 30% do dinheiro obtido com a venda do petróleo da União segundo as regras do regime de partilha para o pré-sal.

Outros 20% irão para o Brasduto. Mais 50% serão repartidos entre estados e municípios (30%) e União (20%), para aplicação da seguinte forma: em educação (75% deste total) e em saúde (25%).

O projeto também muda várias regras do setor elétrico nacional, permitindo o aumento do prazo de outorga de usinas hidrelétricas que tiveram perdas financeiras por falta de chuvas e atrasos na operação de grandes geradoras, como da usina de Belo Monte.

Linhas de transmissão

Donos de propriedades rurais que sejam usadas para a colocação de linhas de transmissão ou de distribuição de energia elétrica (servidão administrativa) poderão contar com indenização mínima de 20% do valor da terra nua, segundo prevê o Projeto de Lei 41/15, do deputado Sergio Vidigal (PDT-ES).

Aprovado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), o projeto será enviado ao Senado.

A servidão administrativa é o poder que o Estado tem de usar uma propriedade particular para um fim público. Quando isso ocorre, o dono recebe uma indenização.