Pautadas por estratégias agressivas de crescimento, as gigantes do fast food e grandes marcas do varejo, recorrem, cada vez mais, ao modelo built to suit, expressão que significa construção sob encomenda, para ampliarem suas operações nos grandes centros. A grande vantagem desse modelo é permitir que as empresas dediquem atenção exclusiva à sua atividade fim, enquanto os especialistas em mercado imobiliário usam toda a sua expertise para identificar terrenos, elaborar projetos, buscar investidores, construir e fiscalizar obra, de forma a entregar a solução completa para esse público.

Em Curitiba, a Invescon, empresa de desenvolvimento e investimento imobiliário, presta este serviço há cerca de sete anos, participando como desenvolvedora e investidora em projetos para players como McDonalds, Madero, Subway, Havan, Farmácias Nissei, entre outros.

Recentemente, a Invescon desenvolveu uma unidade para uma loja com Drive Thru do Burger King, em São José dos Pinhais – município localizado na Grande Curitiba, que conta com aproximadamente 318 mil habitantes. A unidade ficou pronta em dezembro de 2018.

A prospecção do terreno foi arquitetada por Luis Napoleão Filho, CEO da Invescon, que envolveu no negócio nove sobrados de proprietários distintos com o objetivo de adquirir a esquina estratégica na Avenida das Torres, principal acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. Uma vez identificado o local, a empresa contou com a expertise de um corretor local para intermediar as negociações.

O terreno de 1.569 metros quadrados, localizado no principal eixo de ligação com a capital paranaense, está situado em uma região bastante conhecida pela diversidade de comércio e operações do tipo Drive Thru. “Investimos R$ 5 milhões na construção da loja que aposta na comodidade do cliente”, revela Napoleão Filho.

Negócio bom para investidores

Para viabilizar o built to suit, a Invescon angariou outros investidores para aquisição dos terrenos e desenvolvimento do projeto através de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado de Propósito Específico (SA/SPE) criada exclusivamente para o empreendimento. “Ao investir em uma cota, os investidores adquiriram ações da empresa detentora do terreno e financiaram a construção do Drive Thru em sociedade. Os investimentos da Invescon visam o longo prazo e são uma forma segura de proteção patrimonial com lastro em imóveis”, defende Napoleão.

Segundo o empresário, os aluguéis pagos pelo locatário são o lucro recorrente, pago ao investidor, que terá como garantia um período de contrato mais amplo que o convencional, estabelecido em 10 anos. Pelo desenvolvimento e gestão, a Invescon recebe remuneração de 10% e para alinhamento com os investidores, a empresa manteve 30% de participação e detém hoje 40% das cotas do imóvel. “O retorno do investimento consiste não apenas do aluguel recebido ao longo do tempo, corrigido pela inflação medida pelo IGPM, mas também da valorização do ativo. A longo prazo é seguro afirmar que um imóvel comercial de qualidade terá valorização acima da inflação”, avalia o CEO.

Dentro do plano de expansão da rede Burger King na capital paranaense, a Invescon anuncia que no segundo semestre, o lançamento de seu novo strip mall, o Express Mall Champagnat – esquina entre as ruas Jerônimo Durski e Martim Afonso – já tem a presença garantida de uma operação do Burger King, assim como conta com 74% da área de locação contratada.