Buenos Aires no verão

Se você planeja viajar com sua família, sozinho ou com amigos, Buenos Aires é o destino ideal para o verão, já que muitos moradores da cidade viajam de férias e o ritmo da cidade é mais descontraído e calmo. Conheça alguns dos lugares mais atraentes para curtir a cidade, indicações da Entidade de Turismo da capital argentina:

Buenos Aires Playa: é a primeira praia urbana da América Latina, onde turistas e vizinhos podem aproveitar o verão no parque de los Niños, localizado na zona norte, e no parque Indoamericano, na zona sul. São espaços com areia, guarda-sóis, espreguiçadeiras, chuveiros, jogos aquáticos, quadras de futebol e vôlei de praia e setores de leitura, além de aulas de dança e ginástica aeróbica.

Além disso, às sextas, sábados e domingos, você pode assistir a diferentes espetáculos e shows musicais. Um programa para adultos e crianças. Os Buenos Aires Playa operam até 1 de março, de terça a domingo, das 10h às 20h. E são gratuitos.

Carnavais Porteños: música, cor e alegria tomam conta de Buenos Aires durante todo o mês de fevereiro, onde você pode apreciar as murgas (tradicionais bandas carnavalescas), que em 1997 foram declaradas Patrimônio Cultural da Cidade de Buenos Aires. Geralmente existem mais de 100 murgas que são os protagonistas da animação do corso com danças, apitaços, tambores de disco e tocadores de bumbo. Os desfiles são gratuitos e acontecem em diferentes avenidas de Buenos Aires em vários bairros, que se distinguem pela variedade de ritmos, que unem alegria e denúncia social. É uma maneira diferente de conhecer a cidade e entrar no coração de cada bairro de Buenos Aires.

Este ano, serão celebrados todos os finais de semana de fevereiro, incluindo os feriados de 24 e 25, que correspondem à segunda e à terça-feira do carnaval; o encerramento destes espetáculos será na avenida de Mayo, com atrações gastronômicas.

ESPAÇOS VERDES

Buenos Aires possui muitos espaços verdes, ideais para caminhar e descansar, exercitar-se ou levar companheiros como um autêntico porteño. Saiba o que cada um dos parques oferece no verão:

Jardim Botânico Carlos Thays: preserva uma importante coleção viva de espécimes de árvores e oferece às crianças a oportunidade de realizar expedições botânicas e conhecer a Biblioteca Infantil da Natureza, que contém materiais para investigar as ciências naturais através de histórias e desenhos.

Ecoparque: espaço público para educação ambiental e conservação de espécies. Um passeio ideal para toda a família, aberto ao público gratuitamente, com atividades educacionais e recreativas. Durante o verão, o Ecoparque convida a aprender sobre biodiversidade e desfrutar de um ambiente natural especialmente recriado.

Reserva Ecológica: com 350 hectares, é o maior espaço verde da cidade de Buenos Aires e uma proposta inigualável conhecer flora e fauna nativas da cidade. Florestas, pradarias, lagos e lagoas fazem parte deste ambiente único, declarado em 2005 como um sitio Ramsar por sua importância global e histórica como pântano.

Parque 3 de Febrero: com seu lago, seu anfiteatro e o Rosedal, é um dos espaços verdes mais conhecidos da cidade e o favorito dos turistas que visitam a capital argentina. Possui dois lagos artificiais que podem ser percorridos de barco ou em pedalinhos. Estima-se que os bosques tenham mais de dez mil tipos de árvores.

Caso prefira andar de bicicleta ou a pé, pode aproveitar os circuitos guiados gratuitos oferecidos pela Entidade de Turismo da Cidade, pelos bairros mais emblemáticos de Buenos Aires. Aires. Um aviso: durante o verão, o calor na cidade é intenso e a temperatura pode exceder a 30 graus, por isso é recomendável fazê-lo após as 17h; mantenha-se hidratado bebendo muita água e vestindo roupas leves durante todo o dia.

Nos arredores: a 32 km do centro e a uma hora de trem (do terminal ferroviário do Retiro), existe uma cidade chamada Tigre, ideal para passar o dia com vista para o Delta do Rio Paraná, o quinto maior do mundo. Ao contrário dos outros deltas, este não está em contato direto com o mar: é o único que deságua em um estuário de água doce, o rio da Prata, o rio mais largo do mundo. É o único delta do mundo cuja navegação não gera a passagem forçada pelo rio principal e permite navegar por diferentes canais e córregos que se comunicam naturalmente.

O mais recomendável para conhecer Tigre é passear a pé para apreciar a sombra de suas árvores, observar as fachadas de suas casas antigas, parar para comer alguma coisa ou tirar fotos de suas pontes.

Já chegando ao final do passeio, você ficará surpreso com o Museu de Arte Tigre, cuja construção majestosa é uma peça magnífica da belle époque argentina. Lá você poderá conhecer a coleção estável de arte figurativa argentina que abrange desde o final do século XIX até meados do século XX.

ROOFTOPS

Para finalizar o dia, nada melhor do que um coquetel com uma vista privilegiada em alguns rooftops da cidade de Buenos Aires, como:

Trade Sky Bar: nas alturas do emblemático edifício Comega, no coração do centro de Buenos Aires e cercado por arranha-céus que fazem daquele lugar da cidade o cartão postal perfeito, foi recentemente inaugurado o Trade Sky Bar, dos mesmos proprietários de outros bares que são um sucesso como o Nicky Harrison e Uptown.

Localizado na avenida Corrientes, 222, oferece três espaços: um bar e restaurante no 19º andar, o restaurante japonês Crudos Omakase no 20º andar, e o Rooftop do 21º andar, que decortina uma vista 360º ​​dos pontos mais emblemáticos da cidade: o Obelisco, a avenida Corrientes, a torre de Ingleses, o Luna Park, a reserva ecológica Puerto Madero, a Casa Rosada e o rio da Prata.

Crystal Bar: destaca-se não só pela altura, mas também pela proposta gastronômica de vanguarda e muito delicada. Localizado no 32º andar do Alvear Icon de Puerto Madero, oferece uma das melhores vistas da cidade e do rio da Prata. No cardápio, bebidas exclusivas e clássicos especiais de vermute e tônica. Detalhes sobre as atrações estão em turismo.buenosaires.gob.ar (Com informações de Ninch Brasil e Pipah Comunicação)

Legendas

Guarda-sóis nas praias urbanas em dois parques de Buenos Aires

Rosedal, um dos espaços verdes mais famosos da capital portenha

fotos: Entidade de Turismo de Buenos Aires