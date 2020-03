Buenos Aires inspira calçados de inverno

A marca gaúcha de calçados Anzetutto inspirou-se no visual charmoso de Buenos Aires para sua coleção de inverno 2020. E os novos modelos podem ser encontrados no site da marca e, no Paraná, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá.

A nova coleção da marca traz um ar urbano sofisticado, apresentando slingbacks (clássico sapato com salto baixo que deixa o calcanhar à mostra), os tradicionais coturnos e botas em tons terrosos e as ankle boots (botinhas) feitas de couros nobres de python e croco, combinadas com patchwork.

Óculos solares para bebezinho

A Chicco informa estar em lançamento sua linha de óculos solares indicada para recém nascidos. Os modelos exclusivos para 0+ vem nos tons de rosa e azul e são feitos especialmente para os delicados olhos dos bebês, com a proteção adequada e indicada para a faixa etária. Além disso, as duas linhas já vendidas no Brasil recebem novos modelos. A linha 12+ ganham versões estilizadas em rosa e azul. Já os modelos 24+ surgem com versões de camuflado reeditado em verde e rosa e uma versão transparente azul e salmão. Há ainda lançamentos indicados para 36+, 4A+ e 5ª, que mesclam cores contemporâneas, com estilo e design diferenciado.

Delineador branco. Você vai usar?

As atrizes Kristen Stewart e Margot Robbie (a Arlequina do Coringa) e a cantora Rihanna já foram vistas exibindo o delineado gatinho com a cor branca. No entanto, atenção. “Esse delineador é ideal para quem tem estilo e gosta de ousar, pode também ser usado com um esfumaçado neutro. Se você tem pálpebras caídas, não é indicado o uso”, adverte a maquiadora Andressa Nascimento, do salão Agatha França Estética e Beleza.

Ela dá algumas dicas: O delineador pode ser utilizado no canto interno dos olhos se quiser um efeito iluminado. E pode passar na parte de baixo dos olhos – é o jeito invertido, “ é uma boa solução, aposte nos tamanhos e espessuras dos traços. Deixe o côncavo marcado com o delineador branco e garanta um olhar mais expressivo”.

Minas e SP cancelam suas semanas de moda

A 26ª edição do Minas Trend, que aconteceria entre 21 e 24 de abril, está suspensa. A medida, conforme a nota da Federação das Indústrias de Minas Gerais, realizadora da mais importante semana de moda do país, visa “garantir a segurança e preservar a saúde e o bem estar de todos”, diante da pandemia do Coronavírus. A possibilidade de uma nova data será avaliada, lembrando que o evento ocorre duas vezes ao ano, no primeiro e segundo semestre.

A propósito: Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, está em quarentena por ter sido infectado com o Coronavírus durante a viagem para os Estados Unidos para se encontrar com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Agendada de 24 a 28 de abril, a São Paulo Fashion Week também foi cancelada em função da pandemia. “Diante do cenário atípico e visando preservar a saúde e bem estar de todos, a programação do Festival SPFW+ e a conferência internacional anunciada para o dia 27 de abril serão replanejadas”, diz a nota, adiantando que a temporada SPFW N50, celebrando os 25 anos do célebre evento, está mantida entre 16 e 20 de outubro.

A lembrar: São Paulo registra o maior número de infectados e de mortos no Brasil por causa do novo vírus.

Adiado salão calçadista de Gramado

Marcada para ocorrer de 18 a 20 de maio, a próxima edição do SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado, em Gramado-RS, foi transferida para julho (de 6 a 8). A mudança de data ocorre devido decreto municipal de enfretamento do Coronavírus, que suspende por dois meses eventos que exijam licença pública.

Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, desabafa: “ Esta mudança encerra um dos períodos mais angustiantes da minha vida”. E revela: “Estamos monitorando todas as informações, indicações e recomendações governamentais desde o mês de janeiro. Estamos permanentemente em alerta e fazendo avaliações, tendo como pano de fundo, a preocupação de sermos responsáveis por reunir profissionais de toda uma cadeia produtiva que têm a tradição de vir à nossa feira buscar, além de lançamentos de moda e conteúdos setoriais, a confraternização com seus clientes, seus fornecedores e seus amigos”. Assegurando que a nova data foi escolhida com os líderes e sindicatos empresariais parceiros, está certo que “esta nova data vai beneficiar também os nossos expositores, pois terão um período maior para se reorganizarem em suas produções para os dias da feira”.

Novo vírus fecha barbearia

Por conta da grave expansão do novo coronavírus no Brasil, a rede de barbearias Navalha, Beer & Co esta desde essa quinta dia 19 com as portas fechadas, até 31 de março. “Estamos cientes de nossa responsabilidade social e sabemos também que, neste momento crítico pelo qual passa o país, todos precisamos fazer nossa parte, para resguardar a saúde pública e vidas”, diz o comunicado.

Casa Cor PR muda data

Agendada em Curitiba de 24 de maio a 19 de julho, a edição paranaense da CasaCor, ajudando na prevenção e erradicação das transmissões do Coronavírus, adia realização, como todas as edições nacionais e internacionais da mostra, que aconteceriam nesse primeiro semestre. Agora está prevista para 2 de agosto até 13de setembro, no bairro Seminário.

Com mais de 45 ambientes, o tema deste ano do evento de decoração é A Casa Original, “ideia que expressa um desejo de retorno e valorização das raízes, fazendo com que os participantes possam voltar o olhar para dentro de si mesmos, tornando a casa em um local para explorar e valorizar sua própria história”. Veja só: o novo vírus exige esse recolhimento.