Brisa é tema de Inspiramais virtual

Nesta quinta dia 2, às 11h, o Inspiramais e o Sebrae realizam mais uma live no Instagram. Desta vez, com as designers de moda Julia Webber e Tatiana Stein, fundadora da Brisa, que apresentarão o tema Brisa Slow Fashion – como uma pequena empresa gere e se posiciona perante a um novo cenário. Transmissão no instagram.com/inspiramaisoficial.

Durante todas as semanas o projeto Live Inspiramais trará temas de relevância para o setor da moda, promovendo ideias e sugestões para todos os conectados.

O Inspiramais é o ´principal salão de design de materiais para a moda da América Latina e tem data prevista para a sua 21ª edição dias 5 e 6 de agosto, no Centro de Eventos Pró Magno, em São Paulo. Sob o tema Free Spirit, discutirá a existência de uma reorganização na forma de pensar e fazer moda, nos orientando por um espírito livre e uma consciência ecológica, coerente com novos princípios, propondo uma reinvenção por meio da criatividade

Julia Webber é formada em Design de Moda pela Universidade de Caxias do Sul, atualmente presta serviços na área de Pesquisa de Comportamento, Tendência e Público-Alvo, tendo como principal atuação sua participação como assistente do estilista Walter Rodrigues, no Núcleo de Pesquisa da Assintecal, realizando o trabalho do Conexão Inspiramais – material de pesquisa para empresas do setor de componentes que, além de virar uma palestra, culmina no Inspiramais. Paralelamente, Julia realiza o projeto Referências Brasileiras e faz consultorias de planejamento e identidade com empresas do setor de

Tatiana Stein é designer de moda com MBA em gestão de negócios, fundou a Brisa em 2016 motivada pela insatisfação com o mercado tradicional de moda. A marca Brisa atua no mercado com alfaiataria Slow Fashion, focada no consumo consciente e feito a mão. A marca trabalha com tecidos orgânicos, naturais e de baixo impacto ambiental, utilizando tingimentos naturais e técnicas manuais.