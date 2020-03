Briga de crianças em condomínio leva polícia até fuzis e dinheiro na RMC

Uma briga de crianças dentro de um condomínio de apartamentos no bairro Atuba, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, terminou com fuzis, dinheiro e materiais, que podem ter sido utilizados em explosões de caixas eletrônicos, apreendidos. O caso aconteceu na noite deste sábado (7) e ainda resultou na prisão de quatro suspeitos em flagrante.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), crianças de cinco anos brincavam dentro do condomínio quando uma delas passou a provocar as outras. Neste momento, uma mãe foi reclamar com o pai dela, que apontou uma arma de fogo para a mulher. O que o suspeito não contava é que acontecia, naquele momento, um churrasco com a presença de policiais militares e guardas municipais, que imediatamente revidaram.

“Eles viram essa confusão e o momento que o suspeito sacou uma pistola. Foi feita a abordagem ao suspeito, que tentou fugir em um Ônix, mas ele foi abordado dentro do condomínio. Em busca no veículo dele, foram encontrados farto armamento e objetos utilizados em roubos de caixa eletrônico”, descreveu à Banda B o tenente Kengi, do Bope da Polícia Militar.

Com informações: BandaB