Em 1995, um caso envolvendo o meio-campista belga Jean-Marc Bosman fez o Tribunal de Justiça da União Europeia proibir cotas de cidadãos da União Europeia nos elencos de futebol. Isso criou um livre mercado da bola no continente que, desde 2016, tem data para acabar, pelo menos na Inglaterra.

Atualmente, clubes ingleses são livres para contratar quantos jogadores quiserem de outros países da UE, desde que cumpram as regras da federação local. Depois do Brexit, europeus podem passar, dependendo dos termos do acordo, a ser sujeitos às mesmas regras aplicadas aos jogadores de países do resto do mundo – como o Brasil.

Sem esses jogadores, a qualidade e o apelo internacional da liga sofreriam? “Se a Premier League não consegue manter sua vantagem competitiva (de ser o campeonato mais cosmopolita, populado pelos melhores jogadores), o Brexit comprometerá a posição e a proposta do futebol inglês. Se tiver menos atletas de alta qualidade, terá um impacto na qualidade do produto e, portanto, o apelo comercial do futebol inglês”, afirma Simon Chadwick, diretor e professor do curso de Negócios Esportivos na Universidade de Salford.

Que a Premier League é um dos campeonatos mais ricos e disputados do futebol mundial não é novidade. Na temporada passada, os quatro finalistas das duas principais competições europeias, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, vieram da Inglaterra. Para o período de 2019 a 2022, a liga inglesa arrecadou 9,2 bilhões de libras (R$46 bilhões) só com a venda dos direitos de transmissão.

Todos os 20 clubes da primeira divisão, e outros de divisões inferiores, já se opuseram ao Brexit. Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, também demonstrou sua insatisfação. Disse, em entrevista a The Guardian, que a decisão do povo britânico “não faz sentindo nenhum”.

Inglaterra pode oferecer salários menores

Além da questão de vistos, há a da economia. Desde 2016, a libra esterlina, moeda do Reino Unido, perdeu 20% do seu valor em relação ao Euro, moeda da maioria dos países da UE. O PIB britânico vai cair em entre 1,2% e 4,5% após a saída, segundo dados do Peterson Institute for International Economics. Com isso, os salários oferecidos aos atletas estrangeiros podem cair também.

“Condições econômicas podem significar que a Grâ Bretanha será um destino menos atrativo do que era. Uma queda no valor da libra será um desafio financeiro para os clubes”, comenta Chadwick.

Para complicar a situação, ainda não há definição exata sobre os termos do acordo ou a data da saída. Atual primeiro ministro britânico, Boris Johnson firmou um acordo na semana passada que, caso fosse aceito pelo parlamento britânico, definiria os termos para começar o processo de transição. Mas o parlamento decidiu na terça-feira (22) que não teria tempo o suficiente para analisar o projeto. Agora, Johnson terá que aceitar uma extensão.

Os líderes da UE reunirão na próxima quarta (30) para decidir se a extensão será cedida. E