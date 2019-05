O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) se prepara para ser protagonista no Programa de Parcerias Público Privadas (PPPs) no Paraná. A primeira reunião com diretores dos três estados do Sul do país que compõe o banco para discutir o posicionamento do BRDE diante da demanda ocorreu nesta quinta-feira (9), em Curitiba.

Diretor-administrativo da Agência Paraná do BRDE, Wilson Bley Lipski explica que a intenção do banco é se aproximar do alinhamento estratégico proposto pelo Governo do Estado, servindo como estruturador técnico das PPPs.

Num primeiro momento, a Secretaria de Estado do Planejamento recebeu das demais pastas do Estado uma lista com sugestões de Parcerias Público Privadas. Após uma triagem, encaminhou ao banco áreas que poderiam ser transformadas em PPPs. Agora, o BRDE vai definir em quais pode ajudar com a estruturação da parceria entre poder público e o setor privado. Entre os temas estão infraestrutura, segurança, gestão hospitalar e transporte.

De acordo com o planejamento estratégico para 2019, o BRDE pretende investir R$ 1 bilhão no Paraná, com linhas de crédito tanto para o setor público quanto para o privado. “Estamos desenhando a melhor forma de auxiliar os três estados, seja com PPPs ou concessão”, ressaltou Luiz Noronha, vice-presidente e diretor de Planejamento do banco.