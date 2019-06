Dirigentes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) se reuniram na última semana com representantes das instituições que compõem o G7. O objetivo do encontro, que aconteceu no Espaço Cultural BRDE, foi traçar um alinhamento estratégico com a cadeia produtiva do Paraná.

O G-7 é composto pelas federações das Cooperativas do Paraná (Fecoopar), do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-PR), Agricultura (FAEP), Indústrias (FIEP), Associações Comerciais e Empresariais (Faciap), Transporte de Cargas (Fetranspar) e Associação Comercial do Paraná (ACP).

O diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley Lipski, apresentou as metas do banco e salientou o compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Junior em tornar o BRDE um participante ativo da política econômica do Estado. Lipski também apresentou as linhas de financiamento e o planejamento do BRDE, além de destacar o banco como maior fornecedor de crédito do Paraná.

O convite da reunião partiu do diretor Administrativo do BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira. O encontro contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, e lideranças das federações que integram o G7.