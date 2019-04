Há duas paranaenses, Lovato e Boulle selecionadas pelas exigentes curadorias do Salone del Mobile.Milano e da Mostra Be Brasil

Este é o ano com a mais expressiva participação brasileira no Salone del Mobile.Milano. A feira, que se realiza entre 9 e 14 de abril em Milão, na Itália, terá a exposição de sete marcas brasileiras de design, em uma ação da ABIMÓVEL – Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário e da APEX-BRASIL – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, por meio do Projeto Brazilian Furniture. São peças de design assinado e autoral, expoentes do melhor do design e da produção contemporânea do país.

Os expositores de 2019 no Salone del Mobile.Milano são: Uultis, Salvatore/Minuano, Ornare, Lovato, Lazz Interni, Essenza e Cristais São Marcos. Uultis e Lazz Interni já participam pelo segundo ano consecutivo. “Este é o momento do design brasileiro no mundo”, assinala a presidente da ABIMÓVEL, Maristela Longhi.

Além da presença como expositoras no Salone del Mobile.Milano, a ABIMÓVEL e a APEX-BRASIL também estão levando, por meio do Projeto Brazilian Furniture, marcas brasileiras para expor no Fuorisalone, na mostra Be Brasil, no Museo dela Permanente, no distrito de Brera. São elas: Boulle, Butzke, Cristais São Marcos e Lovato.

O QUE OS BRASILEIROS VÃO MOSTRAR EM MILÃO: