O Duo Aurore, formado pelos pianistas Renata Bittencourt e Diego Munhoz, é a atração em Curitiba da série de concertos didáticos Bravíssimo, na Capela Santa Maria. Os premiados concertistas especializaram-se no Conservatório Regional de Paris e notabilizaram-se na Europa pelas apresentações quatro mãos no mesmo piano, tocando obras – de Ravel, Bach, Mozart e Ernesto Nazareth, entre outros clássicos.

Durante o recital, Liana Justus vai falar do repertório com o objetivo de “motivar as pessoas, pois se elas estiverem apaixonadas irão atrás desse maravilhoso mundo da música clássica”. Explica: “Conhecer nos proporciona um entendimento e compreensão que leva ao prazer da escuta musical”.

Confira: nesta segunda-feira, 4 , às 20h, no Espaço Cultural Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273). Entrada franca.