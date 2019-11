A equipe brasileira de atletismo no revezamento 4×100 m rasos recebeu nesta quinta-feira (31) a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Onze anos depois da prova na capital chinesa, Bruno Lins, José Carlos Moreira, o Codó, Sandro Viana e Vicente Lenílson subiram em um pódio improvisado no Museu Olímpico, na Suíça, e ganharam a honraria.

Os brasileiros acabaram presenteados após a comprovação de doping do jamaicano Nesta Carter. A adulteração foi confirmada no ano passado e obrigou que a equipe jamaicana devolvesse a medalha de ouro. Desta forma, o quarteto brasileiro, quarto colocado na prova, subiu ao pódio. Trinidad & Tobago ficou com o ouro, enquanto o Japão, com a prata.

A cerimônia de premiação dos brasileiros contou com a presença de 100 pessoas e emocionou os atletas, que demoraram mais de uma década para receber a honraria olímpica.