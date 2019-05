A Bandeirantes acertou com a CBF contrato para transmitir as partidas do Campeonato Brasileiro feminino de futebol das Séries A1 e A2. O acordo, anunciado nesta quinta (2), terá a duração de três anos.

Será a primeira vez que os jogos do torneio estarão em TV aberta ou fechada no país desde 2017, quando o SporTV fez as transmissões graças a patrocínio da Caixa Econômica Federal.

No ano passado, as partidas estavam disponíveis apenas no Twitter, que continuará com os direitos para plataformas digitais por mais dois anos.

A Bandeirantes terá direito de transmitir um jogo por rodada entre as duas principais divisões. De acordo com o site “Dibradoras”, as partidas acontecerão nos domingos, às 14h.

A emissora também poderá transmitir partidas do Brasileiro sub-20 masculino e do campeonato de aspirantes. Em 2020, a Bandeirantes poderá transmitir oito jogos da Copa do Brasil sub-20 e as duas finais da Supercopa sub-20.

A Bandeirantes terá a opção de escolher partidas das duas principais divisões para poder explorar a tradição das equipes e as rivalidades regionais. Flamengo, Internacional, Santos e Corinthians estão na elite, por exemplo. Mas Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e São Paulo estão na segunda divisão.