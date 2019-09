Ítalo Ferreira, com direito a nota 10 e média recorde 17,77 na final, comandou o show de surfe neste domingo e de todo o ISA Jogos Mundiais de Surf em Kisakihama, Miyazaki, Japão, evento que o Brasil venceu entre 55 seleções e que para países de quatro continentes valeu vagas olímpicas.

Nota 10

Ítalo arriscou tudo ao executar de costas para a onda um aéreo com rotação completa no ar, o que lhe garantiu nota 10 e dominar já no início o confronto de reação tardia do americano Kolohe Andino que no minuto final fez 9,43 indo a 17,06 pontos e tomando a prata do paulista bicampeão mundial Gabriel Medina (14,53), bronze com terceiro lugar na decisão em que o japonês Shun Murakami foi quarto vindo da mesma última repescagem que o campeão Ítalo Ferreira também encarou.

“Foi uma disputa super incrível”, disse. Ítalo Ferreira.

“Quero parabenizar todos os surfistas e países aqui presentes.Estou tão cansado que foram muitas manobras com muitos momentos emocionantes. Eu apenas tentei mostrar o meu melhor surf. ” finalizou o surfista de Baía Formosa, no litoral sul do Rio Grande do Norte.

Na decisão deste domingo Ítalo foi para o topo das estatísticas da prova em que sua primeira participação já foi superando dificuldades externas.

Resultados Ranking países

Ouro – Brasil 4060

Prata – EUA 3415

Bronze – Japão 2680

Cobre – Peru 2610

5 – África do Sul 2485

6 – Austrália 2261

7 – Nova Zelândia 2198

8 – Costa Rica 2147

9 – Espanha 2108

10 – Canadá 2083

Open Men:

Ouro – Italo Ferreira (Brasil)

Prata – Kolohe Andino (EUA)

Bronze – Gabriel Medina (BRA)

Cobre – Shun Murakami (JPN)

Aberto das Mulheres (terminou 10 de setembro ):

Ouro – Sofia Mulanovich (Peru)

Prata – Silvana Lima (Brasil)

Bronze – Bianca Buitendag (Africa do Sul)

Cobre – Carissa Moore (Estados Unidos)

Qualificação provisória de Tóquio 2020:*

Homens:

Shun Murakami (Japão)

Ramzi Boukhiam (Marrocos)

Billy Stairmand (Nova Zelândia)

Frederico Morais (Portugal)

Mulheres:

Shino Matsuda (Japão)

Anat Lelior (Israel)

Bianca Buitendag (África do Sul)

Ella Williams (Nova Zelândia)

Por : Cbsurf Cbs