O Brasil conquistou neste domingo (28) o pan-americano de judô por equipes mistas em Lima, no Peru. Com a vitória, a equipe brasileira fica mais perto de ser cabeça de chave na Olimpíada em Tóquio-2020.

A categoria de prova mista, que tem três lutas femininas e três masculinas, vai ser novidade no programa olímpico no ano que vem.

Entre quinta-feira (25) e o sábado (27), o Brasil ganhou 15 medalhas na competição. Entre elas estão quatro de ouro, além de liderar o quadro de medalhas em Lima.

O destaque na competição deste domingo deve ser creditado a lutadora Beatriz Souza, 20, que venceu duas vezes a cubana Idaliz Ortiz, campeão olímpica de Londres-2012, na categoria peso pesado, e prata no Rio-2016.

Em 2018, o Brasil atingiu a terceira colocação do Pan-Americano. Já em 2017 foram 10 medalhas, com seis de ouro. No ano de 2015, a equipe brasileira conquistou 17 medalhas, sendo sete de ouro.

OURO NO FEMININO

Mayra Aguiar (78kg)

Larissa Pimenta (48kg)

Prata

Nathalia Brígida (48kg)

Maria Portela (70kg)

Maria Suelen (+78kg)

Rafaela Silva (67kg)

Bronze

Bia Souza (+78kg)

Sarah Menezes (52kg)

OURO MASCULINO

Rafael Silva (+100kg)

Daniel Cargnin (66kg)

Prata

Leonardo Gonçalves (100kg)

Rafael Macedo (90kg)

David Moura (+100kg)

Eric Takabatake (60kg)

Bronze

Eduardo Yudi (81kg)