A seleção brasileira venceu a Angola, por 2 a 0, na sexta-feira (1º), no estádio Olímpico de Goiânia. No segundo tempo, Talles Magno abriu o placar e Gabriel Veron marcou um golaço para definir o resultado.

Agora, o Brasil soma 9 pontos e termina a primeira fase como líder do grupo A. Na estreia, a equipe brasileira goleou o Canadá por 4 a 1 e depois bateu a Nova Zelândia, por 3 a 0, na segunda rodada. Angola, também classificada, ficou em segundo lugar com 6 pontos.