Flamengo e Grêmio garantiram nesta quarta-feira (8) classificação às oitavas de final da Taça Libertadores. Com isso, o Brasil terá seis representantes nesta fase de mata-mata da competição.

O clube rubro-negro cravou a vaga ao empatar sem gols com o Peñarol (URU) em Montevidéu, enquanto os gremistas avançaram após bater a Universidad Católica (CHI) por 2 a 0 em Porto Alegre.

Nesta quarta, ainda jogaram Cruzeiro, que perdeu para o Emelec (EQU) por 2 a 0, no Mineirão, e Palmeiras, que bateu o San Lorenzo (ARG) por 1 a 0, no Allianz Parque, e garantiu a liderança geral da fase de grupos.

Com isso, o time alviverde fará sempre em casa os jogos de volta das fases de mata-mata que tiver pela frente -com exceção de uma eventual final, a ser disputada em jogo único no estádio Nacional de Santiago, capital do Chile.

Além dos times brasileiros já citados, o Internacional, que empatou com o River Plate em 2 a 2 na terça (7), e o Athletico-PR, que ainda encerra a fase de grupos nesta quinta (9), em visita ao Boca Juniors (ARG), estarão nas oitavas.

Já o Atlético-MG só conseguiu classificação à Copa Sul-Americana deste ano, com o terceiro lugar do Grupo E na Libertadores.

Outro brasileiro que passou pelo maior torneio continental nesta temporada foi o São Paulo, que caiu ainda na segunda fase, para o Talleres (ARG).