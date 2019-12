No mês de novembro, o Brasil exportou 3,294 milhões de sacas de 60 kg de café em grão. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Interncionais (Secex) indicam que houve uma queda de 15,4% em relação ao mês de novembro/2018, quando 3,894 milhões foram embarcadas.

Já em termos de receita cambial, houve diminuição de 21% no período, para US$ 406,8 milhões em comparação com US$ 515,2 milhões registrados em novembro de 2018.

Comparando os volumes com o mês passado, a exportação de café apresentou uma leve queda de 0,83% em termos de volumes. Na mesma comparação, a receita cambial foi 2,57% maior, considerando faturamento de US$ 396,6 milhões em outubro de 2018.

Este ano, até novembro, foram embarcadas 32,928 milhões de sacas, aumento de 25,2% em comparação com o mesmo período de 2018 (26,295 milhões de sacas). A receita cambial no período cresceu 6,5%, de US$ 3,797 bilhões para US$ 4,043 bilhões.

Fonte: Notícias Agrícolas