Técnico da seleção brasileira de futebol, Tite afirmou neste domingo (7) que o Brasil precisa manter seus principais jogadores em casa para que o futebol brasileiro volte a ser grande e compatível com sua história.

Durante evento nos EUA, o treinador foi perguntado sobre a receita para que o futebol nacional -que não chega a uma final de Copa do Mundo desde 2002- volte a ser “tão grande quanto a sua história”.

Segundo Tite, o roteiro envolve um “conjunto de fatores”, mas é preciso esforços econômicos para que atletas de ponta continuem jogando no país, já que, desde a década de 1990, ele diz, 80% ou mais dos jogadores brasileiros estão atuando na Europa. “Nossos campeonatos ficam restritos”, afirmou.

“Economicamente, mantermos nossos principais atletas no Brasil”, respondeu durante a Brazil Conference, evento organizado por alunos da universidade de Harvard e do MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Boston.

Tite disse ainda que é preciso estudo e informação para melhorar o desempenho do futebol no país, além de investir nas categorias de base.

Diante de uma plateia de estudantes e pesquisadores, Tite admitiu que que tanto técnico como jogadores ficam pressionados com a alta expectativa na seleção brasileira. Para ele, o traumático 7×1 contra a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, foi fruto de um “desequilíbrio emocional” do time comandado à época por Felipão.

O Brasil de Tite foi eliminado da Copa do ano passado ainda nas quartas de final, pela Bélgica.

Ao final da palestra do treinador, um vídeo em homenagem ao Pelé foi exibido -o ex-jogador participaria do evento ao lado de Tite, mas cancelou sua presença.