Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas

A ansiedade, ou transtorno de ansiedade, é algo que vem afetando cada vez mais pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), Brasil tem o maior número – 18,6 milhões – de habitantes ansiosos no mundo.

A ansiedade é uma condição psicológica que pode afetar a vida social. “A rotina do dia a dia, a luta pela sobrevivência e a cobrança da sociedade contribui muito para a ansiedade”, conta Luziana Rossi, fisioterapeuta especialista em microfisioterapia.

Muitas vezes, a ansiedade começa na primeira fase da vida, a primeira infância. Tudo o que vivemos e sentimos está relacionado com o que nos é imposto desde pequenos. Por exemplo, se no ambiente em que você cresceu conta com outras pessoas ansiosas, tem ainda mais chances de desenvolver o transtorno.

“Recentemente tratei uma paciente, meia idade, advogada, com queixa principal, transtorno de ansiedade. Durante as manipulações feita no corpo, encontro uma memória celular de mágoa, abandono e desprezo, mais ou menos de 0 à 1 ano, sua primeira infância. Ao datar o evento para a paciente a mesma em “prantos” me relata ter sido abandonada pela mãe, sendo deixada apenas com o pai e a irmã mais velha. Uma das principais causas da ansiedade é o vazio de infância e este pode ser de pai ou de mãe, neste caso foi de mãe. Conforme fui fazendo as liberações a paciente já se mostrava muito mais calma e com outro semblante.” relata Luziana.

A microfisioterapia é uma terapia que age contra as marcas celulares. Memórias registradas em nosso corpo por mágoas ou traumas que acabam causando doenças, transtornos, sintomas dolorosos.

Através do trabalho do fisioterapeuta especialista em microfisioterapia , é possível liberar fisicamente essas memórias do que foi vivido e amenizar o sofrimento, promovendo mais saúde e bem estar.